Lotta salvezza: il Lecce torna alla vittoria e convince i bookie, crolla la quota del Sassuolo

Tre minuti di pura follia al Via del Mare regalano al Lecce una vittoria fondamentale nella lotta alla salvezza. Dopo sei turni senza vincere, Piccoli e Dorgu hanno ribaltato il risultato contro la Fiorentina, per un successo che, alla luce degli altri risultati, proietta i pugliesi a +6 sul terzultimo posto. La quota retrocessione oscilla ora tra 6 e 6,50, in salita rispetto al 5 della scorsa settimana. Era proposto a 5 anche il Sassuolo, ma per i neroverdi la situazione si è sviluppata in modo opposto: dopo la terza sconfitta di fila, che ha inguaiato ancor di più la squadra di Dionisi, la quota è crollata a 3. Muovono la classifica, seppur con un solo punto, le ultime due della classe, Salernitana ed Empoli. Inzaghi ha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive pareggiando sul campo del Torino, ma i campani ancora non convincono i bookie, che li ipotizzano in Serie B a 1,25. Pari più significativo per l’Empoli, ancora imbattuto con Nicola in panchina e ora con gli stessi punti di Cagliari e Verona. La retrocessione si gioca a 1,60, così come il per Verona; si sale a 1,75, invece, per i sardi, che contro la Roma hanno infilato il terzo ko consecutivo.