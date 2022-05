In quarant’anni di calcio ne ho viste di tutti i colori. Ma i lettori non si allarmino. Non li voglio ammorbare con i racconti del reduce che crede di saperla più lunga degli altri. Casomai, questo sì,(20 e 22 anni fa) e opinare sul fatto che(con il Sassuolo)(anno 2000). Intanto chiariamo le cose sul versante personale, cioè di chi scrive. Dissi Napoli, prima dell’inizio del campionato, e Napoli non è stato. Ho detto Inter, nella volata con il Milan, e Inter pare non sia. Perciò,. La mia affermazione, seppur contraddittoria, poggia su basi “storiche” del tutto verificate.infatti, che riguardano la Juve (battuta nell’acquitrino di Perugia) e l’Inter (travolta all’Olimpico nel secondo tempo),, nonostante le energie fisiche e nervose fossero in riserva se non del tutto scomparse.. Prima di tutto vince sempre (al contrario di quanto avessi previsto io, dopo il sorpasso causato dalla sconfitta interista di Bologna), poi è in salute perché, non ha paura (Juventus e Inter ne avevano tanta), ha consapevolezza della propria forza e, soprattutto, può contare su due risultati su tre: la vittoria (probabile), ma anche un salvifico pareggio. Come ormai tutti sanno,(sarebbero 84 in forza della vittoria dell’Inter sulla Sampdoria e del pareggio del Milan con il Sassuolo),o di gestire la vittoria fino alla fine. Non dico, ovviamente, che si tratti di giocare per il pari (sarebbe comunque deleterio), manel cercare il gol, determinando il resto della gara.(lavoravo per il Corriere della Sera)(presidente era il vulcanico Gaucci, romano, legato alla Lazio, la concorrente della Juve, e pretese il massimo impegno in campo),braccata da vicino dalla Juve, in caduta verticale dal punto di vista psicologico, nonostante una settimana di preparativi per la vittoria che denunciavano più timore che sicurezza., cioè con il secondo che beffa il primo proprio sulla riga del traguardo.. Solo il Milan, dunque, può perdere il titolo, ma l’urgenza di conquistarlo è maggiore. Allora, a Roma, ricordo le facce preoccupate degli interisti in campo e il gran gesticolare diprodigo nel dispensare consigli a tutti sull’esito finale della gara. I laziali giocavano a ritmo lento, di contraggenio.. I suoi calciatori, tranne che in occasione dei gol (uno da calcio d’angolo con errore plateale di Peruzzi),. Fu una fine lenta, l’eutanasia di una squadra che non riesce più neanche a pensare e lascia il campo all’avversario. Infatti, nonostante le lacrime di Materazzi che implorava comprensione (“perché ci fate questo?”), alla fine(sì, proprio lui), stracciando non un sogno, ma la realtà., due anni prima. L’arbitro era Collina e, a parte la sua discutibile decisione di far durare l’intervallo 63 minuti perché il fortunale che si era abbattuto sul Curi smettesse,. La allenava Ancelotti e,. Cominciò il suo inesorabile declino perdendo, proprio dalla Lazio, a Torino. Poi un’agonia fatta di pareggi, altre sconfitte (ricordo Verona dove sarebbe bastato un pareggio),. Che fu amarissimo perché la Lazio, complice lo sgambetto del Perugia ai bianconeri, si prese lo scudetto., quasi sdraiato dal dolore sulla panchina di un’incomprensibile sconfitta.