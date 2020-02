Se alla fine dell'anno mi chiedessero quale fosse stata la giornata più difficile di tutto il campionato. bettisticamente parlando, non avrei dubbi e segnalerei domenica 16 febbraio. E sì che veniamo da un gennaio in cui sono impazziti anche gli uomini di scienza...



Comunque LA SFIDA DI MISTERPALMIERI del sabato ci ha riportato in vetrina un nick di quelli storici, di quelli che si sono coperti di gloria in questi anni, che tutti hanno prima cominciato e poi continuato ad apprezzare. Un grande, insomma. Se non il più grande, tra i più grandi certamente: LUANO70. Non lo si vede spesso ma nel fine settimana è sempre qui, ha una media da cecchino e fa scelte da maestro (tra cento anni di lui si dirà che sapeva indovinare persino la serie B...).



Questo sabato ha fatto un bel bingo, a quota 10 contro 1: lui, che ha medie intorno al 6-8 contro 1, si è spinto più in là e ha meritato gli applausi. Vediamo il terno.



LECCE GOL

JUVE STABIA GOL

VENEZIA X



Piena Serie B. Dove bisogna armarsi di tronchesi perchè la vegetazione è alta e le difficoltà mordono alla caviglia. Ma lui niente, imperterrito. L'UNICO DEL SABATO. GRANDE LUANO.



Ma la domenica della SFIDA A MISTERPALMIERI è stata quanto di più tosto che neppure il nostro ottimo amico ha saputo esserci di aiuto. E' stata così difficile per tutta la tribù di questo forum che l'unico riuscito a salvare l'onore è stato GIULIETS. Con un raddoppio costruito, non una cosetta buttata là. Guardiamolo da vicino come si farebbe con una farfalla al microscopio.



BAYERN MONACO 2

ARSENAL 1X/MULTIGOL 1-5

REAL MADRID 1X/OVER 1,5



A 2 contro 1. Una di quelle giocate che la gente definisce da "professionisti". Perchè piccole ma con altissimo coefficiente di riuscita. E infatti così è stato. Il resto della "banda", me compreso, è stato spazzato via come da un vento forte. Certo, il pareggio casalingo del Real Madrid è stato il massimo del concentrato di difficoltà. Ma, solo per fare un esempio, la mia quaterna di Serie A è stata maciullata dagli esiti degli incontri. Io dico sempre che è meglio sbaglarne quattro che una, i rimpianti sono minori. Ma certo che...



In settimana torna l'Europa, quella bella, cicciona, che conta. E con essa dovremmo ritoccare con mano la forma delle big avvicinarsi al massimo livello. Certo, se cominciate a dare un'occhiata agli ottavi di Champions: paura. Vi troverete HULK contro KING KONG. E allora bisognerà fare la faccia cattiva. Serve tutta la vostra scienza: coraggio!



P.S. Nel frattempo, stasera in campo va il Milan di Ibra, mica baubaumiciomicio...