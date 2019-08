Cristiano Lucarelli parla a Radio Sportiva del momento della Juve: "Mando un pensiero a Giorgio, sono infortuni brutti che ti tolgono dal campo, gli mando un saluto affettuoso. L'infortunio può avere ripercussioni anche sulle prestazioni di Bonucci ma nella sfortuna di perdere un giocatore così decisivo c'è anche la fortuna che la Juve abbia già, numericamente parlando, difensori che possano tamponare la situazione. Starà a loro cercare di rimpiazzare nel migliore dei modi. Paratici? La Juve aveva tanti giocatori da far uscire per potersi mettere nelle condizioni di fare un colpo sul mercato ma piazzare giocatori con contratti così alti non è facile, Paratici ha avuto le mani legate da questa situazione. Non credo che il problema sia che è rimasto orfano di Marotta, hanno fatto grandissime cose ovunque sono stati, restano due grandi dirigenti capaci di fare bene anche singolarmente".