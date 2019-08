Cristiano Lucarelli, ex attaccante di Serie A, ha parlato a Radio Sportiva: ​"Icardi al Napoli sarebbe un biglietto da visita che credo che De Laurentiis voglia spendere nei confronti della tifoseria. Con tutto il rispetto per Llorente, Icardi è un'altra cosa. Per Icardi credo che sia una gara tra Napoli e Juventus, ma lui vuole avere la certezza di non andare in bianconero prima di accettare il Napoli. Con Higuain e Cristiano difficilmente potrebbe avere il posto garantito come avrebbe a Napoli"



PALLONE D'ORO - "Mi piacerebbe che quest'anno il Pallone d'Oro lo vincesse uno che non sia Cristiano o Messi. Salah potrebbe essere un candidato, perché ha fatto una stagione importante, con tantissimi gol e successi".