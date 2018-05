Ne ha viste di tutti i colori in questi tre anni. Ha visto gli stadi della Serie D, ha visto le difficoltà dei playoff in Serie C, ha visto guadagnarsi la promozione diretta in Serie A nei minuti finali, con il corpo a La Spezia e la testa a Frosinone, dove i ciociari si sono fatti riprendere all'ultimo dal Foggia. Ha perfino visto suo figlio, Matteo, classe 2001, sfidarlo in settimana con la maglia del Parma: da una parte la Primavera del baby dall'altra la Prima Squadra del capitano, quello che ha reso possible la mission impossibile: Alessandro Lucarelli.



DALLA D ALLA A - Nell'estate del 2015, col fallimento del Parma diventato realtà, ha deciso di ripartire insieme ai gialloblù, vincendo subito il campionato di Serie D. Poi, la scorsa stagione, la Serie C. La lunga Serie C. La lunghissima Serie C. Affrontata col contratto in scadenza: arriva la promozione vincendo la finale playoff con l'Alessandria, arriva la Serie B, arriva il rinnovo. "Voglio riportare il club in Serie A" aveva detto subito dopo il fallimento. E ieri, Lucarelli, ha scritto il capitolo più bello...



STORIA E FUTURO - Tra le cose che ha visto in questi tre lunghi anni, ha visto anche un menisco rompersi. Il 24 aprile l'operazione, 2 partite ai box, 2 in panchina, e il rientro di ieri, nel match decisivo. 6 sulle spalle, fascia al braccio, solita grinta di sempre. A fine partita, dopo il 2-0 sullo Spezia, le lacrime agli occhi, lo sguardo rivolto ai suoi tifosi e... "E' una roba fuori dal mondo, abbiamo scritto la storia". 3 promozioni consecutive, come mai nessuno nel calcio italiano. E ora? "Penso al ritiro. O forse no...". L'idea è quella di smettere, ma il fisico risponde bene: la voglia di A è tanta, ci saranno giorni per riflettere (con D'Aversa che lo vuole al suo fianco). Il più è stato fatto. Anche se quelle 349 presenze col Parma meritano la cifra tonda...



@AngeTaglieri88