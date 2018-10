L'attaccante del Tottenham Lucas Moura si è confessato sulle pagine dell'Evening Standard: "C’erano le bande, le pistole, le droghe: sono scappato da una vita da criminale. Alcuni miei amici hanno scelto quella vita e sono in prigione, io ho giocato tanto a calcio per strada e ho scelto una via diversa. Devo ringraziare i miei genitori. Volevo regalare loro un’altra vita, volevo realizzare il mio sogno e loro mi hanno educato nel modo giusto, senza mai lasciarmi andare fuori strada. Dopo tanti trofei vinti in Francia, penso che venire qui sia stata la scelta giusta. Londra poi è una città fantastica, le persone sono belle. Da Parigi sono passato qui, un altro posto meraviglioso. Questo, sì, è un dono di Dio".