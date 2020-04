, centrocampista della, ha parlato in diretta Instagram con Esporte Interativo: "Mia moglie e i miei figli sono andati in Brasile quando qui in Italia la situazione è peggiorata e tempo una settimana è cominciato l'isolamento anche lìPer questo hanno approfittato di alcuni voli disponibili per tornare e fare la quarantena qui a Roma con me."."Questo isolamento sta durando più di quanto tutti noi avremmo immaginato. Il mio primo pensiero era rivolto alla mia famiglia, teoricamente pensavo che il Brasile fosse più sicuro per loro, anche perché la situazione lì non era grave come in Italia e forse non lo è ancora adesso. Ma rimanendo qui in isolamento ho pensato che fosse meglio passarlo tutti insieme in famiglia. All'inizio, in Italia come in altre parti del mondo, tutti pensavano fosse solo una forma più intensa di raffreddore"."Ora si sta parlando di come e quando riprendere il campionato. Prendere una decisione ora è molto difficile. Vogliamo concludere qualcosa che è stato fermato in un momento importante per noi, giocarci lo scudetto, per il quale la Lazio non è stata in grado di competere per anni, ma dobbiamo aspettare le decisioni di chi è responsabile alla ripresa".