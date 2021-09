Non si ferma piùE lo ha fatto al Tardini contro il Parma di Gigi Buffon. Dalla serie D alla gloria contro un campione del mondo, tutto in diciotto mesi. A Palermo si era già fatto conoscere, tanto che il Sassuolo ci aveva provato a lungo la scorsa estate, ora l’ambiziosa formazione toscana che guida con merito la classifica in serie B. Rapido e tecnico nonostante i 201 centimetri di altezza, sa giocare per la squadra senza perdere la lucidità sotto porta.La crescita di Lucca, culminata con la convocazione nell’under 21 azzurra di Nicolato, non è passata inosservata.. In pole position c’è però la Juventus che con il Pisa può vantare un canale preferenziale in virtù degli ottimi rapporti con l’ex Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e attuale direttore sportivo dei nerazzurri. Primi contatti in corso e una trattativa che può partire a stretto giro di posta.