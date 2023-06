Il primo italiano nella storia a giocare con la maglia dell'Ajax ha trovato poco fortuna. Il trasferimento di Lorenzo Lucca dal Pisa ad Amsterdam un anno fa era stato clamoroso, dopo una stagione in Serie B con la maglia nerazzurra cominciata alla grande e finita in calo. La chiamata di un club storico per il calcio europeo e la chance di giocare in Champions League sono stati due richiami irrinunciabili, eppure il campo non ha dato conferma alle speranze estive. 30 presenze e otto gol in una stagione con la maglia dei lancieri, sei dei quali arrivati con la squadra B. E un rientro a Pisa, senza il pagamento del riscatto da circa dieci milioni di euro, che era ormai scontato.



RILANCIO IN FRIULI? - Dopo l'interesse del Bruges, l'Udinese in queste settimane si è mossa con convinzione per strappare il sì del Pisa e del giocatore al trasferimento. Fumata bianca in arrivo, è ormai questione di giorni, per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai sette/otto milioni. La chance di arrivare in Serie A per provare il salto e concludere una crescita interrotta ormai un anno e mezzo fa. E prendersi anche quella maglia azzurra della Nazionale a cui, probabilmente, era stato accostato troppo presto.