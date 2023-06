Lorenzo Lucca sarà a breve un nuovo calciatore dell'Udinese: dopo l'esperienza all'Ajax, l'attaccante di proprietà del Pisa si trasferirà in Friuli. A darne conferma, arriva in diretta a Telefriuli dal suo agente Giuseppe Riso: "L’appuntamento tra tutte le parti in causa è fissato per la prossima settimana. La trattativa c’è e le società hanno già trovato l’intesa. Ora manca il sì di Lorenzo Lucca".