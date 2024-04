Lucca squalificato: chi gioca nell’Udinese contro l’Inter? Da Brenner a Success

Aveva appena recuperato dal fastidio muscolare accusato in Nazionale, ma adessoè costretto a fermarsi., che l’attaccante italiano sconterà nel posticipo di lunedì contro l’. Per Cioffi un bel problema da risolvere, visto che l’ex attaccante di Pisa e Ajax è ormai stabilmente il riferimento offensivo dei friulani.– L’allenatore friulano Cioffi ora dovrà pensare ad un eventuale sostituto nel match contro la capolista Inter, in programma lunedì sera. Considerando inamovibile Thauvin (un gol e due assist nelle ultime quattro presenze), davanti dovrebbe esserci spazio per uno tra, che però contro il Sassuolo non era nemmeno in panchina. Il nigeriano non ha ancora segnato in 23 presenze in questa Serie A, il brasiliano – a causa di un lungo infortunio – ha messo insieme solo quattro gettoni e non è ancora andato a referto ed è sempre stato fermato da problemi fisici.

– Un’altra idea potrebbe anche portare all’, con l’inserimento di uno tra Ehizibue o Ebosele sull’out di destra. Pereyra e Thauvin non darebbero riferimenti offensivi e quindi l’Udinese dovrebbe modificare il suo modo di attaccare la profondità.– La prima stagione in Friuli di Lucca è stata fin qui sicuramente positiva., nonostante le prestazioni dell’Udinese non siano sempre state all’altezza. L’obiettivo di centrare la doppia cifra di reti al primo campionato di Serie A è sicuramente ancora alla portata.