Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Manca un rigore alla Roma e uno alla Lazio contro la Juve. Thuram? L'ho vista così'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimentogli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 30ª giornata di Serie A.Pairetto (Var: Valeri) 6"Bene nelle decisioni chiave, le prime due reti atalantine sono valide ed i contatti leggeri"

Sacchi (Var: Mariani) 6"Gara ostica, ne esce benino anche se fischia un rigore contro Thorsby che la prende con la testa e non con la mano. Bene il Var"Aureliano (Var: La Penna) 7"Queste sono le sue partite, non perde il controllo e vede bene l'espulsione di Pessina su Ricci. Sono giusti sia il primo che il secondo giallo. Ok anche nel finale quando Lovato prende palla e non l'avversario"Colombo (Var: Mazzoleni) 5,5"Si complica la vita nel finale, su Zaccagni ci stava il penalty (trattenuta vistosa). Il Var?"

Maresca (Var: Di Paolo) 7"Buonissima gara e non era semplice- Corretti sia i gialli che l'annullamento del gol di Pulisic per fuorigioco"Feliciani (Var: Guida) 6"Bene, buona direzione. L'unica cosa che non ho capito è perché ha graziato Basic da un giallo solare"Doveri (Var: Serra) 5,5"Bene in generale, non sono d'accordo sulla sua decisione su Luvumbo. Per me era rigore, la maglia gli è stata tirata in maniera evidente al di là di quanto accentui la caduta il giocatore sardo"

Fabbri (Var: Abisso) 5,5"Non in grande spolvero, controlla bene ma commette diverse sbavature. Su Bijol ci sarebbe stato il secondo giallo"Marcenaro (Var: Paterna) 5"Dirige sostanzialmente bene, penalizzo la non concessione del rigore ai danni di Zalewski che ha subito un fallo doppio"Dionisi (Var: Marini) 6,5"Per me Thuram era in fuorigioco sull'inizio dell'azione che porta al gol di Dimarco, la giocata del difensore dell'Empoli dà però inizio ad una nuova azione. Il Var non può più intervenire e quindi la rete è valida. Buona gara"