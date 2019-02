Ormai è passato tantissimo tempo da quano in Italia e su i social network impazzava il tormentone "escile" in cui modelle e star del web mettevano in mostra il proprio decolletè per acchiappare like e commenti. Fra le "madrine" di quel tormentone c'era la modella slovacca Lucia Javocerkova, letteralmente incontenibile in quei giorni.



Oggi "escile" è solo un lontano ricordo, ma Lucia non smette di incantare i suoi follower, cresciuti a dismisura e arrivando oltre quota 1 milione su Instagram. Foto in intimo, non più totalmente nuda, ma con trasparenze e giochi di luce da brividi. Quando un hashtag lancia una carriera.