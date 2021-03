Lucia Javorcekova è una delle modelle più presenti nella nostra rubrica dedicata alle gallery. Più o meno una volta al mese, l'appuntamento è fisso. E anche in questo mese che ci porta alla primavera, la modella divenuta famosa in Italia per il tormentone #escile e per quello #mozzarellona in cui si spogliava sui social, torna di nuovo a deliziare la folta schiera dei suoi fan (2 milioni di followers sul profilo ufficiale Instagram). Il suo slogan su IG è: "Life's better in a bikini". Appassionata di sport, Lucia ha lavorato in Svizzera e in Italia, come modella nel settore lingerie e intimo. Nel 2015 partecipa al gioco social #escile, dove si guadagna il nickname di Mozzarellona e viene intervistata dalle Iene. Sposata dal 2014 con Pavol Jarveck e mamma di una bambina, Lucia insieme alla sua famiglia ha deciso di piantare le tende in Olanda, senza però dimenticarsi dell'Italia per le vacanze. Le sue misure? 172 di altezza, 60 kg, 93-60-90.



