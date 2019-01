Personal trainer e online coaching, protagonista di Ex on the beach Italia. Sulla sua pagina Instagram, si presenta così l'esuberante e formosa Luciana Campolongo. Ore e ore passate in palestra e lo studio della danza (ma ci sa fare anche con i guantoni!) hanno regalato a Luciana un fisico mozzafiato, come si vede nelle foto del suo profilo ufficiale. Grande tifosa della Juventus, la Campolongo è un personaggio del mondo 'fit' che ha saputo trasformare il ruolo di personal trainer in un lavoro, fino al successo in tv e sul web. Guardare (la FOTOGALLERY) per credere!