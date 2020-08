Vacanze inper Ludovica, fresca speaker di Radio 105, che si rilassa coi genitori al mare. Un pensiero per il calcio, però, c'è sempre per chi, a Quelli che il calcio, ha seguito da vicino l': "Forza Bergamo, forza Atalanta" gridato nelle sue storie, insieme al papà, che indossa una mascherina nerazzurra con il simbolo della Dea. "Non faccio pronostici, sono scaramantico" ha dichiarato. All'Atalanta è andata male, ora Ludovica si rilassa in spiaggia. E in costume sfoggia un fisico da urlo! Vedere per credere.