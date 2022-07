Ludovica Pagani si sta godendo le vacanze e dopo alcuni giorni trascorsi a Ibiza si è trasferita a Mykonos in Grecia dove, stupenda come sempre, non si sta nascondendo fra spiagge e locali alla moda. C'è però chi insinua, fra le varie riviste scandalistiche, che il viaggio sull'isola greca sia in realtà legata ad un ritorno di fiamma con l'ex-fidanzato, Stephan El Shaarawy, anche lui presente a Mykonos. Solo speculazioni? Chissà, nel frattempo eccola nella nostra gallery.