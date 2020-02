Una foto in costume, per chi non teme il freddo e che, al contrario, mira a far ribollire il sangue dei suoi seguaci. La protagonista è la splendida influencer Ludovica Pagani, non nuova al mondo del pallone e che con il suo scatto postato sul suo profilo instagram ha riscosso tanti applausi. I più importanti? Quelli di Vinicius Jr. attaccante del Real Madrid che non ha perso occasione per manifestare a Ludovica l'apprezzamento per la foto. E voi che ne pensate? Eccola nella nostra gallery.