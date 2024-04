Luis Alberto: '300 presenze un orgoglio, per me la Lazio è tutto. Tra Tudor e Sarri...'

Ilha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset nel pre-partita della sfida contro la Juventus, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Mi aspetto una partita complicata, sappiamo che cambierà tanto rispetto a tre giorni fa perché questa è una semifinale di Coppa e sarà una gara complicata""Tudor è un allenatore completamente diverso, stiamo lavorando da pochi giorni con lui. Stiamo lavorando bene, vedremo tra un po' di tempo come giocherà la squadra e quale sarà l'adattamento".

"E' un orgoglio per me, la Lazio per me è tutto. Oggi c'è una semifinale e spero di vincerla così da presentarci nel match di ritorno con un vantaggio".