La Lazio e Luis Alberto hanno vissuto diversi giorni di alta tensione, con lo spagnolo che non si era presentato nel giorno fissato per l'inizio del raduno. Il Mago è arrivato ad Auronzo mercoledì sera e giovedì ha svolto il primo allenamento. Ovviamente lo spagnolo verrà multato, anche in maniera abbastanza salata (circa 50mila euro, secondo il Corriere dello Sport). In attesa che sia anche lui a parlare della vicenda, dai social è arrivato un indizio della moglie in merito al futuro del fantasista biancoceleste.



IL FUTURO - Patricia ha infatti postato delle storie su Instagram mentre era alle prese con un trasloco, ma sempre a Roma. Luis Alberto ha cambiato casa, andando ad abitare all'Olgiata, nella villa in cui viveva Dejan Stankovic. Insomma, un grosso indizio sul futuro dello spagnolo, che in ritiro è sorridente e sereno. Ma questa è davvero l'ultima bizza che sopporterà la società, con Lotito fermo sulle sue intenzioni: per lasciarlo andare vuole almeno 45/50 milioni di euro. E il trasloco fa pensare che la vita di Luis Alberto e famiglia sarà ancora a Roma, sperando di non ritrovarsi più ad affrontare tensioni del genere.