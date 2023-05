Luis Alberto e la Lazio, il futuro appare chiaro. Maurizio Sarri considera lo spagnolo un perno della squadra e vuole puntarci per la Champions. E la moglie Patricia, su Instagram rispondendo ad alcune domande dei follower, parla chiaro:

“Sono sette anni che viviamo a Roma, sinceramente non ricordo più com’è vivere in Spagna. Abbiamo la fortuna di poter vivere in una delle città più belle del mondo. Per noi Roma è casa”. Parole che lasciano pochi dubbi: Luis vuole rimanere. La nuova Lazio formato Champions verrà costruita intorno a lui".