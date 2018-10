Una crisi di coppia. Luis Alberto e Milinkovic sono in crisi: la Lazio li ha coccolati, li ha protetti, ha deciso di adottare diverse strategie per provare a tirare fuori il meglio dai due. Milinkovic ha saltato solo il match contro l'Udinese, eppure contro l'Inter, di fatto, in campo non c'era. Come riporta il Messaggero, l'involuzione del serbo è evidente, e non è colpa del ritardo di condizione: Milinkovic non tira, 0.4 volte a partita rispetto all’1 dell’anno scorso) vince meno duelli aerei, il 36% contro il 55% del 2017/18. Non è la condizione a mancare: contro l'Inter ha percorso quasi 12 km. Ma la qualità delle giocate latita.



CONSACRAZIONE - La Lazio rischia di ripetere i casi Zarate e Felipe Anderson: tutti e due trattenuti dopo una stagione straordinaria, tutti e due mai definitivamente esplosi. Senza aver giocato, Luis Alberto ieri si allenava in solitaria, a riposo, quasi al di fuori del gruppo. Un problema in più da gestire, per Simone Inzaghi.