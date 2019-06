Luis Alberto, aria di trasloco. Magari non per il calciomercato: come riporta il Messaggero, il centrocampista della Lazio ha svuotato casa all'Olgiata, vicino al centro sportivo della Lazio, come se dovesse andare via. O magari solo cambiare casa. La certezza resta: Inzaghi spinge per farlo rimanere, lo spagnolo continua con il suo braccio di ferro.



MERCATO LAZIO - Forse vuole solo rendere più celere possibile l'adeguamento contrattuale promesso, Luis Alberto: il suo entourage è già d'accordo con Tare e Lotito sul rinnovo, ma Jony rischia di far saltare tutto. Il Valencia fa sul serio, può garantirgli 3 milioni, invece dell'1,5 promesso dalla Lazio. C'è il precontratto a garantire, ma dopo quello che è successo con Wesley Tare non si fida. E Luis Alberto potrebbe finire nel fuoco incrociato...