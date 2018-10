Luis Alberto is back. Lo spagnolo è tornato in gruppo, si è allenato con i compagni dopo aver lavorato a parte nella giornata di ieri. Tutti presenti tranne Leiva e Badelj: il primo mancherà almeno 1 mese, il croato è ancora da valutare. Per una maglia a centrocampo si candidano Murgia e Cataldi, ma Inzaghi sta pensando a Parolo.



Del tutto recuperato anche Durmisi, che ha anche partecipato alle partitelle a campo ridotto.