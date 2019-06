Luis Alberto lavora ad Ibiza, si sta allenando con lo staff di Perform Sport Medical Center per iniziare al meglio la stagione che arriva. Insieme a lui il Papu Gomez, Alessio Romagnoli, Andrea Petagna e Lucas Ocampos. Lo spagnolo sembrava in partenza, ma per ora tutto tace.



MERCATO LAZIO - Il Siviglia è alla finestra, Luis Alberto ha più volte manifestato il suo forte attaccamento al club in cui è nato. Nel frattempo scherza con Correa, che lo punzecchia: "Avete sudato?", "io giusto per sembrare sexy", la risposta del numero 10 biancoceleste. Poi gli dà appuntamento ad Auronzo, sede del ritiro estivo: evidentemente, la sua partenza per la Spagna non è così scontata...