Luis Alberto medita di lasciare la Lazio a fine stagione. Il 30enne trequartista spagnolo vuole tornare a giocare in patria: "Vorrei tornare nella Liga prima di essere troppo vecchio". Con la Lazio ha rinnovato il contratto appena un anno fa, la scadenza ora è al 2025, per cui ogni discorso sul suo futuro deve necessariamente passare dal club biancoceleste. Che però a fine stagione almeno una cessione eccellente la farà. Serve per finanziare un mercato che dovrà portare a Formello almeno 6-7 nuovi calciatori. Il "sacrificato" potrebbe essere proprio lo spagnolo, a patto che arrivi un'offerta adeguata.



In passato, a più riprese, lo ha cercato quel Siviglia in cui ha iniziato la carriera e nel quale vorrebbe chiuderla. In caso di partenza, il club andaluso sarebbe la destinazione più probabile di Luis Alberto. Ma non è da escludere che qualche altra società spagnola possa farsi avanti, anche se il prezzo minimo fissato dalla Lazio (40 milioni di euro) non agevola le operazioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la possibilità che resti ancora alla Lazio e che rinvii il ritorno in Spagna non è quindi da scartare.