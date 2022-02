Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato in esclusiva alla trasmissione Jijantes del suo passato e del suo futuro aprendo al ritorno in Spagna e all'addio al club biancoceleste.



PASSIONALE - "La veirtà è che la città di Roma e i tifosi mi ricordano molto Siviglia dove sono cresciuto. Ma qui forse sono un po' più aggressivi".



COME STAI? - "Io sto bene. Si parla sempre del mio futuro se voglio andarmente o se restare. La verità è che ho passato un momento non semplice, ma poi è stato trovato un accordo con la Lazio e ora stiamo lavorando per il bene della squadra. I concetti del mister li stiamo apprendendo piano piano. I risultati come sempre aiutano".



BARCELLONA - "Lo dico sempre, l'unico posto dove mi sono trovato sempre bene è stato il Barcellona. Mi divertivo in tutto, nel lavoro quotidiano. Al Deprotivo, alla Lazio, al Liverpool, la pressione è differente. Lì mi divertivo a vivere il calcio tutti i giorni. L'unica cosa è che quando arrivai io arrivò anche Neymar, concretamente non c'era alcuna possibilità".



TORNARE IN SPAGNA - "Ho ancora 3 anni di contratto, ovviamente è vero che c'è tempo per tornare. Vorrei tornare prima o poi e se volessi chiedere a una squadra spagnola di riportarmi in Spagna potrebbe essere la cosa più giusta per farmi stare bene fisicamente e mentalmente. Poi gli anni passano e se non mi lasceranno andare avrò comunque tempo per cercare altre cose".