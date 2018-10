Luis Alberto si sta curando, ma non con la Lazio. Come riporta il Messaggero, lo spagnolo è d’accordo con Inzaghi, su Instagram riprende ogni giorno le sue cure,tecar, esercizi posturali con lo specialista venuto da Liverpool, Ruben Pons Aliaga. E lo staff medico biancoceleste se ne lamenta: i fisioterapisti Lazio non bastavano? Nella clinica di riferimento biancoceleste Luis Alberto aveva sostenuto addirittura l’ultima ecografia a luglio, senza alcuna pubalgia.



TESTA E MERCATO - Tare lo ha già raccontato, è pronto ad aiutarlo, ma deve riconquistare il posto da titolare con grinta. Inzaghi si aspetta una reazione psicologica importante. Anche perché il tarlo, nella testa di Luis Alberto, rimane: in Spagna assicurano che il Siviglia sarebbe pronto a tornare alla carica con la stessa ultima offerta da 35 milioni. Sarebbe comunque una clamorosa plusvalenza (già ammortizzati i 7 del cartellino). La Lazio non ci pensa, vuole recuperarlo: ma occhio all'effetto Felipe Anderson, che, con la sua cessione, ha praticamente pagato l'intero mercato estivo a Lotito...