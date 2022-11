Incroci amorosi e parentele ‘pericolose’ nella nazionale spagnola al Mondiale in Qatar. In una delle sue live Twitch, il ct Luis Enrique ha scherzato con Ferran Torres, fidanzato con la primogenita dell’allenatore Sira Martinez: “Se Ferran dovesse segnare e fare il gesto del ciuccio - ha scherzato il ct - lo faccio uscire subito e con me non giocherebbe mai più”