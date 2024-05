Luis Enrique stempera la tensione: 'Se il Psg dovesse essere eliminato? Ci sarebbe lo stesso il sole a Parigi'

, tecnico delimpegnato domani nella semifinale di ritorno di Champions League in casa contro il Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa. I francesi devono recuperare l'1-0 per i tedeschi maturato nell'andata in Germania."Se le cose dovessero andare male, dovremo essere pronti. Abbiamo passato tutta la stagione a parlare delle partite con i giocatori. Gli ho detto di non lamentarsi se si sbaglia in campo. Ma anzi, di continuare a restare in partita. L'eliminazione sarebbe un fallimento?".

"Come sportivi, applaudiremmo l'avversario anche se non se lo meriterebbe. Ci congratuleremo con lui e il giorno dopo saremo assolutamente disgustati. Ma saremo orgogliosi di dire: 'Mi rialzo, ci rifaremo l'anno prossimo'"- "L'obiettivo non è vincere di due gol, ma vincere la partita. Se dovessimo segnare due reti molto velocemente, sappiamo che l'avversario dovrà reagire. Gonçalo Ramos titolare? Ho piena fiducia in tutti i miei giocatori. Chiunque può iniziare la partita dal primo minuto".

- "Abbiamo un obiettivo comune, per questo cerchiamo sempre di prendere la palla dalle retrovie e servire gli attaccanti nel migliore dei modi. I calciatori possono essere ottimi ma devono aiutare a difendere. E i nostri difensori devono darci una mano a portare la palla in avanti".- "Ogni partita è diversa dall'altra. Tifosi? Abbiamo l'assoluta garanzia che saranno con noi. Soprattutto quando le cose vanno meno bene. L'abbiamo visto a Dortmund, è stato magnifico".