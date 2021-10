Il ct della Spagnaha parlato da San Siro, nella conferenza stampa della vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia.“A prescindere dagli interpreti, il nostro compito è sempre di attaccare.Alla fine della Nations League vedremo se le mie scelte saranno state giuste o meno.sono anni che non leggo più giornali o che ascolto quello che dite voi”.Su Sergi Roberto: “Lo conosco a memoria, l’ho fatto esordire in Segunda Division e conosco le sue qualità. Può giocare in molte posizioni (terzino destro, regista, esterno alto, mezz’ala destra), ha delle ottime qualità tecniche e anche umane”.E’ vero che ci sono molte defezioni importanti, ma ci sono tanti giocatori di livello convocabili in questa selezione e spero di trasmettere al meglio la mia ambizione alla squadra”.Sull’assenza di centravanti: “Non si tratta di un solo giocatore, non attacchiamo e non difendiamo coi singoli, ma di squadra.E’ molto gratificante essere tra le quattro migliori squadre d’Europa che partecipano a questa competizione. Vogliamo migliorarci, puntiamo a vincere qualcosa”.“L’ho visto allenarsi soltanto una volta con noi, non so se giocherà. Oggi è rifinitura, non proveremo molto e non vogliamo dare vantaggi ad avversari. Ma,con calma e, dopo 50-100 partite in nazionale, sarà più semplice avere un giudizio”.Sul ritorno in Italia: “Ea maggior ragione da quando sono venuto a Roma. Amo tante cose del vostro Paese, anche la vostra Nazionale.Hanno vinto con merito l’Europeo e sarà un piacere provare a terminare la loro striscia di imbattibilità”.Sulla partita che si aspetta: “Cercheremo di avere un maggiore possesso della palla, contro una squadra più concreta di noi., cercheremo di mettere in mostra le nostre qualità e vedremo alla fine se l’avremo fatto al meglio”.Non è bello dire in questa conferenza stampa quello che magari non mi piace di loro, preferisco sottolineare che ci sono tantissimi calciatori eleggibili per la Spagna e che la qualità di chi c’è è molto alta”.Sulla scelta di non chiamare attaccanti veri: “di Gerard Moreno e Morata, ma non ho ancora deciso come giocherò domani”.