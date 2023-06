Luis Suárez le comunicó a la directiva de #Gremio que se retira del fútbol.



Se debe a intensos dolores en la rodilla.



Habrá reunión entre las partes para analizar los pasos a seguir.



#Gremio pretende poner una cláusula “anti #InterMiami”



Vía @EsportesGZH pic.twitter.com/HRxgKURRno — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 20, 2023

Luissta per dire basta: l'attaccante uruguayano, secondo molte fonti sudamericane,e avrebbe inviato al suo attuale club, ilin Brasile, una comunicazione ufficiale che parla di continui. Di fronte alla salute, non c'è contratto che tenga. Eppure il Gremio ci tiene a tutelarsi.L'arrivo di Lionelall'sta attirando l'attenzione non solo dei tifosi, ma anche degli ex compagni della Pulce al Barcellona nel passato: Busquets e Jordi Alba sono i primi, ma rientra nel novero anche Suarez, il cui presunto ritiro sarebbe