Un momento di gioia per Luiz Felipe. Ad un passo dal prolungamento di contratto alla Lazio, finalmente anche in Nazionale brasiliana arrivano le prime soddisfazioni. Dopo aver detto di no a Di Biagio e alla sua Italia, arriva la prima con la maglia del Brasile olimpico.



GIOIA LUIZ FELIPE - Per il difensore della Lazio è un momento particolarmente positivo: il suo esordio può festeggiarlo, il Brasile ha battuto in amichevole 4-1 il Venezuela. Un piccolo passo verso quel sogno chiamato Seleçao, anche verso l'imminente pre-Olimpiade in Colombia del prossimo gennaio che assegnerà due posti per Tokyo 2020. Luiz Felipe ha giocato tutta la partita da titolare.