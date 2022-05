Ci sono complicazioni per l'approdo di Luiz Felipe al Betis Siviglia. Il difensore italo-brasiliano si svincolerà dalla Lazio a giungo, alla scadenza naturale del suo contratto. Ha già firmato per i biancoverdi e attende il via libera per trasferirsi. Ma il rischio ora è di dover aspettare a lungo a causa dei problemi di liquidità del club andaluso.



In Liga infatti è in vigore un tetto salariale - che impone per gli stipendi dei calciatori il rispetto di determinati vincoli e parametri legati agli introiti e alla disponibilità di cassa delle singole società - e i sivilgiani hanno sforato questo limite. La notizia è riportata dal sito besoccer.com, che specifica come il Betis debba provvedere prima ad alcune cessioni, per poi destinare al massimo il 33% degli incassi alla copertura degli ingaggi dei nuovi giocatori. Altrimenti i loro tesseramenti non potranno essere registrati.