L'Inter ha deciso: questi saranno gli ultimi due mesi di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra. A fine stagione il centravanti belga tornerà al Chelsea per fine prestito e non ci sarà più alcuna trattativa per un altro suo ritorno a Milano.



Intanto i dirigenti dell'Inter si sono attivati sul brasiliano Roberto Firmino e sul francese Marcus Thuram, in scadenza di contratto a giugno con Liverpool e Borussia Monchengladbach. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, vengono tenuti d'occhio pure l'italo-argentino Mateo Retegui del Tigre e il belga Lois Openda del Lens.