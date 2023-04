: la Corte sportiva d'appello nazionale ha infatti deliberato sul ricorso bianconero basato sulle motivazioni esposte dal CFO Calvo in diretta televisiva prima della gara contro la Lazio, e ha disposto la sospensione della sanzione di squalifica inflitta per la prima partita casalinga da disputare, ovvero quella contro il Napoli. La punizione inflitta dalla Juve aidegli ululati razzisti verso l'attaccante dell'Interin occasione della gara di Coppa Italia contro l'Inter,dallo Stadium, ha dunque giocato un ruolo fondamentale nella vicenda. Adesso la palla passa alle sezioni unite, e nel frattempo la gara contro gli azzurri verrà disputata.- La Corte sportiva d'appello nazionale sezione I, [...] nell’udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante; ha pronunciato il seguente dispositivo: