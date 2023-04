sulle spalle. Galvanizzato dai 4 gol segnati in nazionale contro la Svezia di Ibra e la Germania, il centravanti belga giocaa San Siro (calcio d'inizio alle ore 18). Nei giorni scorsi, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha scherzatoe con chi frequenta quotidianamente il centro sportivo di Appiano Gentile:, dove si è sempre trovato benissimo. L'Inter lo ha acquistato nell'agosto del 2019 dal Manchester United per 74 milioni di euro, per poi rivenderlo due anni dopo al Chelsea per 113 milioni di euro. La scorsa estate è tornato in nerazzurro con la formula del. Una cifra che non ha dimostrato di valere sul campo. Finora in questa stagione, condizionata dagli infortuni, ha segnato soltanto, con cui è sotto contratto fino a giugno 2026, e poi si valuterà il da farsi. Intanto: dal francesee il brasiliano(in scadenza di contratto rispettivamente con Borussia Monchengladbach e Liverpool) ad(Chelsea),(Tigre) e(West Ham). Ma se tornerà il vero Lukaku, non ce ne sarà per nessuno.