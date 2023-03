L’attacco dell’ha una sola certezza:. Toro a parte, tutte le altre punte nerazzurre potrebbero salutare la compagnia e lasciare sguarnito il reparto.continua a non convincere e la sua posizione resta in bilico,tornerà ale un suo terzo mandato a San Siro sarebbe possibile solo a cifre inferiori, mentre il rinnovo diè ancora in una fase da braccio di ferro tra le due parti.- Insomma nessuno è certo del posto, motivo per cui l’Inter deve muoversi in anticipo pere non farsi trovare impreparata in estate. Sono tanti i profili di attaccanti accostati ai nerazzurri, facciamo un punto tra sogni, suggestioni e obiettivi concreti. E, tenendo presente che, come gli scorsi, anche questo- In cima alla lista dei desideri c’è Marcus. Il giocatore delpiace, era un obiettivo nerazzurro già nel 2021, ed è ora un’da cogliere. Il 25enne francese è infatti in scadenza di contratto e rappresenterebbe un'arma che nella rosa interista non c’è. Attaccante veloce, bravo ad attaccare la profondità, il figlio di Lilian sta però attirando su di sé le attenzioni di tante big europee. E, anche se da Viale della Liberazione filtra ottimismo, la concorrenza di squadre comenon sarà facile da superare. Più suggestiva la pista che porta a Roberto. Anche il brasiliano si libererà a zero, dal, ma il suo ingaggio e il borsino degli infortuni nell’ultimo anno spaventano.- Il nome nuovo è quello di Mateodel. Caratteristiche diverse, esperienza diversa. L’attaccante della Nazionale arriverebbe con l’obiettivo di ripercorrere la carriera di Lautaro Martinez. Prima comprimario, in Italia per ‘imparare il mestiere’, e poi centro di gravità permanente dell’attacco nerazzurro per i prossimi anni.Lì il giocatore il cui cartellino è delha fatto quanto sa fare: segnare. Un ulteriore messaggio per i suoi tanti estimatori. A furia di gol infatti aumentano le squadre che lo seguono e il prezzo:, che l’Inter conta di abbassare giocandosi la cartada far restare in Argentina. Milan, Atletico Madrid e tutte le altre contender per accaparrarselo dovranno mettere mano al portafogli. Idee e prontezza sul mercato: è così che l’Inter affronterà in estate la questione attaccanti.