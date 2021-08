L’aria sta cambiando, a Milano si percepisce tensione. Tra i tifosi, sui social e nelle strade, c’è preoccupazione, un sentimento più che giustificato, visto e considerato che non si parla più di sole voci. Il Chelsea vuole Lukaku ed è pronto a manifestarsi con i giusti argomenti.che gli inglesi sono già pronti a modificare. Perché l’Inter potrà resistere, ma fino a un certo punto.da parte della piazza (non sarebbe la prima)La variabile che potrebbe modificare ogni assetto risiede nella volontà del calciatore, che fino a una settimana fa non sembrava sfiorato dagli assalti del Chelsea. E adesso? Probabilmente nella sua testa qualcosa sta cambiando, di sicuro lo scopriremo presto, perché in queste ore l’Inter ha scaricato a lui la palla. La posizione del club nerazzurro è chiarissima:e anche a farlo presto, perché siamo a meno di 20 giorni dall’avvio del campionato e uno come Lukaku devi rimpiazzarlo bene.Lukaku ci pensa, in Premier lo attende un contratto da 15 milioni di euro a stagione, per lui significherebbe andare al raddoppio, anche se a tal proposito arrivano rassicurazioni: i nerazzurri reinvestirebbero gran parte dei ricavi per rinforzare la rosa. Una giustificazione che per adesso non basta ai tifosi, proprio perchéInsomma, in due mesi, per i campioni in carica, sarebbe davvero troppo.. La palla è ufficialmente passata al calciatore.