"Ricordo ancora il primo giorno che ho firmato per l'Inter. Sapevo che saremmo diventati Campioni. Gli allenamenti erano 'motivanti': lo scudetto mi ha dato una grande gioia. Ero felicissimo". I giorni passano ma non la voglia di interismo di Romelu Lukaku. Lui, sfortunato protagonista della finalissima di Champions League, è andato a segno ieri sera col Belgio: Big Rom sta tornando ai suoi livelli, e adesso non vuol lasciarsi sfuggire i nerazzurri.



VISIONI DIVERSE - Uno Scudetto a Milano lo ha già vinto, e il 30enne, come raccontato ai colleghi di Amazon Prime, sa bene cosa si prova. Rom vuole fare doppietta, ma è necessaria una sua conferma sotto la Madonnina: c'è da convincere il Chelsea, e l'impresa appare durissima. Lo scorso luglio Lukaku ha forzato la mano, e alla fine ha avuto ragione lui. Adesso la punta ci riproverà ancora, ma fino ad oggi i Blues hanno chiuso tutte le porte. I londinesi vogliono monetizzare e non contemplano un nuovo prestito.



PRIGIONE D'ORO - Per ora dicevamo: lo scenario, sulla carta, è simile a quello riguardante Koulibaly, altro calciatore che Ausilio ha chiesto a Todd Boehly. Ma se le sirene arabe hanno fatto breccia nel cuore (o nel portafoglio) dell'ex Napoli, la situazione è differente per Lukaku: quest'ultimo dell'Al-Hilal non ne vuole sentir parlare. Questione di cuore e non di milioni. Sicuramente il contratto fino al 2026 col Chelsea rappresenta una prigione per Big Rom: chissà che non possa essere Andre Onana, molto stimato dai londinesi, a sbloccare il terzo ritorno del belga a Milano.