Nelle parole riportate dal sito Het Laatste Nieuws, Romelu Lukaku, protagonista della docu-serie All for One di Prime Video dedicata alla Nazionale belga, torna sulla propria decisione di rivestire la maglia dell'Inter dopo l'annata al Chelsea non particolarmente brillante: "Penso di essere andato bene al Chelsea la scorsa stagione. Ma allora sapevo che se non avesse funzionato al Chelsea, avrei avuto ancora a disposizione l'Inter. Quando ho firmato di nuovo, sapevo: appartengo a questo posto. Ho questa sensazione anche per l'Anderlecht. Prendo sul serio questo club. Voglio fare del mio meglio. La gente qui lo vede. Essere incoraggiati qui è la cosa migliore che ci sia. Rimanere qui? Vedremo, vivo alla giornata. Non provo alcuno stress o pressione. Bisogna prendere una decisione. Tutto qui".