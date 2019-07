Romelu Lukaku continua ad aspettare l'Inter, ma da professionista serio quale è non verrà meno agli obblighi contrattuali con il Manchester United. Il belga, reduce da una stagione deludente, è già al lavoro per presentarsi tirato a lucido in vista della nuova stagione. Che partirà, però, con la maglia del Manchester United.



VOLA IN AUSTRALIA - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Lukaku volerà in Australia con i compagni per il tour estivo dei Red Deviils. Un segnale che dimostra che il giocatore non ha intenzione di arrivare al punto di rottura con il club inglese. La preferenza per l'Inter però è stata espressa a chiare lettere, la palla ora è nelle mani dei nerazzurri, che dovranno convincere lo United. Ma non sarà facile e, soprattutto, ci vorrà tempo.