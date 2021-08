Ed è quello che ha deciso di fare il, campione d'Europa in carica, questa estate: prima ha sondato il terreno, inutilmente, colper Erling Braut, ora, invece, sta decidendo di affondare il colpo con l'per RomeluSarebbe ilterzo al: prima il trasferimento del 2011, dall', poi una spruzzata di Blues nell'estate deldopo il prestito ale prima di quello all'. Lontano da Londra, Big Rom, ha spiccato il volo, tra Toffees, Manchester United e Inter, dove ha vinto lo scudetto dopo anni di dominio juventino. Ora, però, dopo due stagioni, la storia coi nerazzurri può finire. Servono più di 100 milioni di euro per far muovere il gigante belga , che tentenna dopo le avances del Chelsea, pronto a offrirgli anche un ingaggio da. Un affare in divenire, che può diventare storico: se parte per 110 milioni di euro, sarà il terzo centravanti più caro della storia. Se parte per 120, invece, il secondo. Questa la top 10, secondo transfermarkt, dei trasferimenti più cari degli attaccanti centrali (non ci sono).10. Alvaro, dalal: 66 milioni di euro.