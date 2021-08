E' una corsa contro il tempo quella del Chelsea per chiudere ed ufficializzare l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter. Mercoledì sera c'è la finale di Supercoppa Europea contro il Villarreal e il sogno del presidente Roman Abramovich è di mettere il belga a disposizione di Tuchel in tempo utile. Trovato l'accordo col club nerazzurro sulla base di 115 milioni di euro, senza contropartite tecniche, e col giocatore sulla base di un ingaggio da 12 milioni di euro più bonus, il Chelsea si prepara ad accogliere Lukaku in Inghilterra nelle prossime ore.



PRESTO A LONDRA - Pochi minuti fa, Big Rom ha concluso la prima parte di visite mediche per i Blues, sostenute presso la clinica Columbus di Milano. Ora lo attende un volo con destinazione Londra, dove il giocatore manca dall'estate 2014, quando si trasferì all'Everton a titolo definitivo. La sua cessione genererà un incasso da record per l'Inter e per il calcio italiano, anche de una percentuale tra il 4 e il 5% spetterà al Manchester United da contratto, oltre alle rate del pagamento per il suo acquisto nell'agosto 2019 non ancora saldate dalla formazione nerazzurra.