A un mese abbondante dalla fine della stagione in corso, il futuro del belgaè ancora in alto mare. In prestito dalai nerazzurri, c’è una sola certezza per ora:data in cui scadrà il trasferimento temporaneo in Italia. Da lì in avanti intervengono numerose variabili da analizzare e mettere in conto.– Anzitutto bisognerà capireQualora riuscisse a centrare la qualificazione in Champions e dovesse mettere le mani su Coppa Italia e Champions League (o almeno arrivare in finale),Inzaghi per tutta la stagione si è sperticato in elogi al belga, alla sua professionalità e alla centralità che in campo avrebbe voluto dargli ma che, a causa degli infortuni, non ha potuto concedergli.- I discorsi col Chelsea si preannunciano ampi, variegati e lunghi. Certo è cheLa ventina di milioni complessivi - tra ingaggio lordo e prestito oneroso - per avere di nuovo un giocatore solo per un anno non è più una pista percorribile,. I londinesi avevano detto sì in estate convinti che Marotta avrebbe poi riconfermato il prestito e dato il là per il riscatto definitivo. Così non sarà.– La palla passa dunque ai Blues.Molto passerà dal nuovo inquilino che occuperà la panchina di Stamford Bridge. Con, il belga non trovava spazio. Situazione simile sarebbe probabilmente accaduta conche, anche al Bayern, preferiva un attacco veloce e senza un riferimento centrale. Julian però ha chiuso la porta al Chelsea che ora pare orientato su. Se l’ex Tottenham dovesse essere il nuovo allenatore dei Blues ci sarà da interpellare lui sul futuro di Lukaku e non sarebbe una sorpresa che Mauricio possa puntare su di lui per rialzare il club dalla mediocrità di quest’anno.. Antonio, per ora, è libero ma, dovesse avere una nuova panchina, chissà che non voglia ripartire proprio dal suo prediletto e chiederlo come primo rinforzo. Conti, bilanci e giudizi degli allenatori: la prossima squadra di Lukaku dipenderà anche da tutto questo.