A fine partita pure, con un abbraccio, ha provato a consolarlo. Parliamo di, protagonista di unaall’Ataturk di Istanbul: sconfitta nella finalissima cole sulla coscienza due gol. Uno divorato e l’altro sul quale, involontariamente, Big Rom si è trasformato in una sorta di palo davanti al colpo a botta sicura di. Dopo settimane in decisa crescita, il belga è tornato nuovamente nel mirino dei tifosi nerazzurri, i quali lo hanno trasformatodella nefasta notte turca.- Romelu è ben cosciente, e ad intristirlo c’è pure il passato: sempre luiin occasione dell’ultima finalissima europea giocata dall’Inter. Era l’agosto del 2020, e in quel di Colonia i nerazzurri guidati dasi giocavano la vittoria dell’Europa al cospetto del. L’ex Chelsea realizzò l’iniziale 1-0 in favore dell’Inter, salvo poi mettere lo zampino, decisivo,Rovesciata di Diego Carlos, Lukaku la devia e batte Handanovic:del classe 1993. Un episodio indimenticabile per Big Rom, un po’ come quello di ieri sera per i tifosi dell’Inter, che hanno già visto, nel 2020,dopo un colpo di testa di Alexis Sanchez. Trattasi disfida valevole per la fase a gironi della Champions League: il match finì 0-0,dalla Champions. Bruciante.- Impossibile adesso non tornare sul futuro del belga: lo ha fatto pure a caldo nella sala stampa dell’Ataturk: “Romelu tornerà al Chelsea, ha un contratto con loro e deve parlarci per capire”. Insomma, se vuole tornare per la terza volta a Milano. Gli stessi che lo hanno acquistato nel 2021 per la bellezza di 115 milioni di euro. D’altronde Romelu già sa quali sono le condizioni imposte dal club di Viale della Liberazione:Per l’Inter insomma, deve essere un affare. A far sperare Lukaku è l’ottimo rapporto sull’assecon Marotta e Boehly che potrebbero sedersi al tavoloDa conoscere infine, anche la volontà di, nuovo tecnico del Chelsea: lo spagnolo punterà forte su Lukaku o lo metterà subito ai margini? Lo scopriremo a breve.