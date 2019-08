Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Il nuovo tandem offensivo dell'Inter Lukaku-Sanchez è al centro della puntata di oggi, in attesa del definitivo sbarco del calciatore cileno a Milano.



Antonio Conte ha deciso di puntare con forza su due giocatori reduci da annate molto complicate in Inghilterra, ma pur sempre elementi di riferimento delle rispettive nazionali. A loro l'Inter si affida per lanciare la sfida alla Juventus per lo scudetto e il nostro voto per questa doppia operazione è un 8.