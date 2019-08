Voce del verbo rifiutare. Mauro Icardi ha abituato l'Inter in questa folle estate - provate a immaginarla solo un anno fa... - a tanti no, l'ultimo in ordine di tempo arrivato per la proposta del Monaco che i dirigenti nerazzurri hanno già archiviato da una settimana proprio perché l'argentino non si sposta. Icardi continua a volere soltanto la Juventus, spera che nei prossimi giorni qualche cessione impostata da Paratici possa liberargli spazio, aspetta l'. Speranze, appunto.- Dall'altra parte della barricata c'è, ancora qualche giorno poi la corda si spezzerà, Mauro è già stato allertato., uno come Icardi non può rischiare di rimanere fermo. Eppure, l'ex numero nove nerazzurro al momento continua a non accettare e tutto davvero può accadere. Ora dopo ora. Perché. Perché la società è stata chiara con Mauro e i suoi uomini, dovesse rifiutare tutto allora non troverebbe comunque posto negli schemi di Conte. Un paradosso per un giocatore del suo livello, eppure non c'è possibilità di passi indietro o di un perdono.. Anche a costo di restare da separato in casa. De Laurentiis punta a convincerlo. Una storia infinita, di puntata in puntata.