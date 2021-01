Salvatore Bagni, ex centrocampista tra le altre del Napoli, parla a La Gazzetta dello Sport dello scontro durante Inter-Milan tra Lukaku e Ibrahimovic: "Sicuramente non è stato uno spettacolo bello, però sono “schermaglie” che nel calcio ci sono sempre state in campo. Bisognerebbe chiedere a tutti quelli della mia generazione quante ne hanno sentite e quante ne hanno dette. Una volta, però, non c’erano telecamere e microfoni e in campo succedeva di tutto. Solo che rimaneva lì e tutto veniva cancellato al fischio finale. Razzismo? Ma no, non scherziamo, teniamo fuori il razzismo da questa vicenda, non fa parte della cultura di Ibra. E poi sono venuti a contatto, mica si sono menati. È stato un brutto momento, ma bisogna guardare avanti“.